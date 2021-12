No "Superbonita", Xuxa revela para Ivete que fez plástica

Ivete Sangalo terá como convidada a amiga e apresentadora Xuxa Meneghel na sua estreia do "Superbonita", nesta segunda-feira, 2, às 21h30, no canal GNT. A baiana até já andou divulgando a chamada da atração nas redes sociais.

Para o programa, a eterna Rainha dos Baixinhos, agora contratada pela Record, revela que já fez uma cirurgia plástica malsucedida e que foi submetida a um botox que tenha dado autorização.

"A Sasha estava com dois anos e meio de idade. [Eu] quis colocar silicone nos seios e fazer uma lipo na barriga. A pessoa que fez em mim fez uma coisa completamente errada. Aí fibrosou. Até hoje eu sinto dor. Ah! Quando eu acordei: 'O que é isso aqui no meu olho?' Ela colocou botox no meu rosto sem me falar! Eu tenho ódio de botox!", conta Xuxa.

Amigas, Ivete e Xuxa acabam trocando dicas de cuidados com a pele. Além disso, a baiana aproveita a intimidade com a apresentadora para perguntar sobre alguns mitos sobre seus tratamento de beleza. "Você toma banho de banheira com leite de cabra? É verdade que você toma banho de água coco?", pergunta Ivete.



Xuxa então explica como surgiu as histórias. "Eu passava muito leite no cabelo para clarear. Você usa no sol. Pegava ainda na fazenda, aquele com gordura mesmo. Jogava uma hidratação no cabelo e já clareava", revela. "A água de coco eu jogava muito no meu rosto quando me queimava. Porque é soro né? Hidrata. Para tirar um pouco a vermelhidão", conta.

Xuxa será a única convidada famosa a participar desta edição do programa, que completa 15 anos de exibição. Nos demais episódios, Ivete irá receber convidadas anônimas para falar sobre beleza, moda, maquiagem, entre outros assuntos do universo feminino.

Elenco

O maquiador e cabeleireiro Fernando Torquatto continua responsável pela quadro transformação do programa. No elenco fixo ainda estão a atriz Mariana Rios, a modelo Pathy de Jesus e a princesa Paola de Orleans e Bragança, que darão dicas de como cuidar dos cabelos.

As convidadas famosas participaram apenas do quadro Bate-Papo na Poltrona, quando falam das suas experiências de moda, beleza e saúde. Juliana Paes, Mariana Ximenes e MC Ludmilla já gravaram suas participações.

O Superbonita com Ivete Sangalo tem 13 episódios e será exibido sempre às segundas-feiras, às 21h30.

Estreia nesta segunda-feira, 02/03 às 21h30, no canal GNT #SuperbonitaComIvete (EquipeIS) Um vídeo publicado por Veveta (@ivetesangalo) em Mar 1, 2015 às 10:29 PST

