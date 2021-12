No 'Encontro', Maria Casadevall critica arquivamento de denúncia contra Temer

Nesta sexta-feira, 4, Maria Casadevall foi uma das convidadas do Encontro. A atriz, que interpreta Rimena em "Os Dias Eram Assim", falava sobre verdade nas redes sociais quando aproveitou para comentar sobre a decisão da Câmara dos Deputados de arquivar a denúncia contra o presidente Michel Temer.

"Eu gostaria só de deixar registrada a minha indignação como cidadã brasileira pelo resultado da votação obtida na Câmara dos Deputados anteontem (quarta-feira), pelo arquivamento da denúncia apresentada contra Michel Temer. Eu queria dizer que esse resultado não me representa, e eu acredito que não representa também a grande maioria da população brasileira", disse a atriz, arrancando palmas da plateia.

O ator Paulo Serra, que também estava no programa, concordou com Maria, dizendo que a decisão não representa "nenhum de nós". Após a fala da atriz, a apresentadora Fátima Bernardes falou: "Tem uma pesquisa que mostra que 95% das pessoas não queriam o arquivamento. Mas como muita gente diz, é como se aquele local ali fosse outro país, distante da vontade do povo".

