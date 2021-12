Nizo Neto relembra morte de filho após surto e critica atriz Leona Cavali

O ator Nizo Neto, 56 anos, relembrou a morte do filho, Rian Brito, 25, vítima de um surto psicótico. Ele ainda lamentou a atitude da atriz Leona Cavali, após o fato, durante uma entrevista ao podcast Inteligência Artificial, no YouTube, nesta semana.

Segundo o artista, a global criticou o filho mais velho de Chico Anysio por ter relacionado a morte de Rian ao uso de um chá medicinal chamado 'Ayahuasca', ingerido no centro espiritual fundado pela atriz.

"Era um negócio da Leona Cavalli, né. Tô um dia numa estreia, ela vem e diz: 'Oi, tudo bom? Queria falar contigo. Porque ficou muito chata essa situação, queria que você entendesse que foi muito difícil pra mim'. Falei: 'Pera aí, você não é mãe, né? Foi difícil pra você, pra sua carreira? Meu filho morreu'", declarou.

De acordo com Neto, laudos médicos concedidos por uma clínica médica apontaram a influência do chá no transtorno psicológico do filho. "Entrou num processo de anorexia, não queria mais comer, ficou uma caveira, um horror. Teve que internar em psquiátrica, os médicos perguntaram se ele fazia uso de alguma coisa, mas ele não tomava nada, não tomava chope. Não fumava baseado. Mas, numa busca espiritual, foi tomar essa porra e pirou. Tomou quatro doses", explica.

