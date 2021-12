Nívea Maria retorna à TV na próxima novela das 18h da Globo

Escalada para a novela que substituirá Sete Vidas no horário das 18 horas, na TV Globo, Nívea Maria diz estar "muito feliz" com o convite. O novo folhetim, Encontro Marcado, assinado por Elizabeth Jhin, estreia somente no segundo semestre, mas o trabalho já está acontecendo, com direção e atores se reunindo para discutir os personagens. E Nívea ainda voa do Rio de Janeiro (onde mora) para São Paulo para encenar a peça teatral A Última Sessão.

Aos 68 anos, com uma carreira que começou muito cedo, aos 17, na TV Excelsior em São Paulo, a paulistana Nívea Maria continua sendo muito querida pelo público. Faz questão de lembrar que atuou "em todas as emissoras de TV", encarando a profissão com, por assim dizer, tranquilidade.

Em situações adversas, reage com sabedoria e serenidade. Havia sido chamada, inicialmente, para integrar o elenco de Babilônia, no horário das nove, mas, diante da desistência dos autores, não desanimou e esperou novo chamado. "Todo trabalho é digno", afirma ela.

"Não sei por qual razão desistiram de mim, mas é assim que funciona. Os autores reservam diretores e atores e, de repente, você fica feito uma peça no jogo", reconhece, avisando que também fará parte do elenco da próxima minissérie de Aguinaldo Silva, Doctor Pri, em que será uma dona de casa portadora da doença de Alzheimer.

Carreira

Sobre a carreira, Nívea ressalta que não tem do que reclamar. "Trabalhei em todas as emissoras de São Paulo e do Rio e com todos os grandes diretores de TV. Fiz personagens engraçados e também atuei como vilã em A Casa das Sete Mulheres", lembra.

O trabalho mais recente da atriz na TV foi em Salve Jorge (2012/2013), na pele de Isaurinha, uma personagem densa, que havia traído o marido no passado. Sobre Encontro Marcado, ela conta que gravará externas no sul do país e que atuará ao lado de Irene Ravache.

"São duas novelas em uma", explica. "Na primeira, faço uma mulher do século XIX. A autora envereda sobre essa questão do carma, que envolve espiritismo. Nessa primeira fase, sou essa mulher um pouco amarga, frustrada, governanta da Condessa Vitória, que é a Irene. Eu sou Hilda e entre elas há um embate. Hilda vive subjugada à condessa, o que a leva à amargura e à revolta. Ela tem um filho e quer que ele seja bem-sucedido na vida, mas Vitória não permite. Tem muito drama. Na segunda fase, as duas são irmãs".

Nívea e Irene atuaram juntas em Suave Veneno (1999), dirigidas por Daniel Filho. "Na novela, éramos amigas, confidentes. Nos bastidores, era muito enriquecedor. Vai ser muito bom trabalhar com Irene novamente", diz ela, entusiasmada.

Amor e humor

A atriz - que conquistou definitivamente o público brasileiro numa novela de época, vivendo, em 1975, a romântica Carolina de A Moreninha - acredita que estes romances retratam as histórias de amor "com mais profundidade".

"O romantismo se encaixa melhor nessa época. A vida do jeito que está, o naturalismo dos dias atuais parece não ajudar. O amor está muito dividido - é um leque muito aberto", reflete a atriz, que se casou três vezes.

"Eu sou romântica, sim, mas também sou muito engraçada, tenho muito humor. Acho difícil que apareça alguém que me encante para juntarmos as escovas. E não me faz falta. Os meus netos substituíram esse amor de homem e mulher. Eles me preenchem com energia e vitalidade. Além disso, tenho muitos amigos. Não me preocupo em ter um amor, a família me preenche", finaliza.

