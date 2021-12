Nilo morre envenenado na reta final de Avenida Brasil

Após a morte de Max (Marcello Novaes) no lixão, mais um personagem morrerá nesta terça-feira (16) em "Avenida Brasil". Agora será a vez de Nilo (José de Abreu) deixar a trama de João Emanuel Carneiro. Nas sequências do capítulo de hoje, Nilo será eliminado por seu maior inimigo, Santiago (Juca de Oliveira), que fará com que ele morra sozinho no lixão.

Santiago tomará a decisão depois de Nilo ameaçar revelar seu passado sujo e insinuar que ele pode ter matado Max. "Um de vocês dois matou o meu Max. Um dos dois, ou os dois juntos… Eu vi o Gepeto e a Pinóquia (Carminha), aquele dia lá no lixão… Eu vi!".

O vilão, então, vai ao lixão tempos depois com uma garrafa de uísque e presenteia Nilo, que comemora: "Nunca tomei um uísque tão bom na minha vida! Já bateu!". Santiago logo o faz perceber que foi vítima de um plano maligno: "Que bom que eu te dei essa chance de conhecer a felicidade, antes de morrer. Agora você vai pro inferno de primeira classe! Boa viagem, Nilo!".

