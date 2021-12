Netflix 'zomba' de assinantes que assistiram especial de Natal

Aos menos 53 pessoas assistiram 18 vezes ao especial "O Príncipe do Natal", produção da Netflix para as festas de fim de ano. A plataforma decidiu brincar com os "viciados", que reagiram à piada.

O filme é leve e tem o estilo de romance "água com açúcar". Segundo a sinopse da própria Netflix, o longa de 1h30 trata da história de uma jovem jornalista que é enviada a trabalho para cobrir o que se passa na vida de um príncipe prestes a se tornar rei.

No Twitter, a plataforma escreveu: "Para as 53 pessoas que assistiram a O Príncipe de Natal diariamente nos últimos 18 dias: Quem machucou vocês"?

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?