Netflix irá exibir documentário sobre Keith Richards

A partir do dia 18 de setembro, o Netflix (serviço de streaming) estará exibindo o documentário "Keith Richards - Under the Influence", dirigido por Morgan Neville.

O filme, disponível apenas para versão brasileira do serviço, captura Richards durante a gravação de "Crosseyed Heart'', seu primeiro álbum solo em mais de duas décadas, onde ele relembra seus primeiros encontros com gente como Buddy Guy, Muddy Waters, Chuck Berry, entre outros.

Nas imagens, ainda é possível acompanhar o guitarrista dos Rolling Stones em viagens pelos Estados Unidos.



Assista ao trailer de "Keith Richards - Under the Influence":

