Netflix divulga trailer de série animada da franquia Jurassic World

Até Jurassic World: Dominion chegar nas telonas no cinema provavelmente em junho de 2021, fãs da franquia "Jurassic World" vão poder matar a saudade dos dinos com a nova série animada que estreia em setembro na Netflix. O trailer foi divulgado nesta terça-feira, 28.

Denominada "Acampamento Jurássico" (Camp Cretaceous), a animação chega ao streaming em 18 de setembro. Na prévia, um grupo de seis adolescentes que nem se conhece é levado à infame Ilha Nublar para passar as férias. Mas é claro que um local repleto de seres pré-históricos só poderia, no mínimo, causar dor de cabeça aos jovens.

A série conta com nomes como Steven Spielberg e Colin Trevorrow, que dirigiram os filmes da saga, na produção. Scott Kreamer ("Kung Fu Panda: Lendas do Dragão Guerreiro") e Lane Lueras ("Star vs. As Forças do Mal") serão os showrunners.

Confira o trailer completo

Da Redação

