A Netflix lançou nesta terça-feira, 18, um novo trailer de "Narcos". As imagens foram divulgadas como forma de oficializar o lançamento da série para o dia 28 de agosto. Todos os 10 episódios da trama estarão disponíveis no serviço de streaming, , exclusivamente para seus membros ao redor do mundo.

As crônicas de Narcos mostram emocionantes histórias da vida real dos chefões do tráfico no final dos anos 80 e os esforços brutais realizados pela lei para detê-los.

A série reúne novamente o criador e produtor-executivo José Padilha (Tropa de Elite, RoboCop) e o ator baiano Wagner Moura (Tropa de Elite, Elysium), interpretando Pablo Escobar junto com Boyd Holbrook (Garota Exemplar) e Pedro Pascal (Game of Thrones), que interpretam os agentes reais da DEA, Stephen Murphy e Javier Peña. A série também apresenta performances do colombiano Juan Pablo Raba (El corazón del océano), da estrela britânica do teatro, Joanna Christie (Once), a sensação mexicana Stephanie Sigman (que poderá ser vista ainda este ano no próximo James Bond, Spectre), o ator colombiano Manolo Cardona (Covert Affairs), o brasileiro André Mattos (Tropa de Elite), o ator porto-riquenho, Luis Guzman (Boogie Nights) e a bela Ana de la Reguera (Eastbound & Down, Nacho Libre) do México.

Eric Newman (Children of Men), Doug Miro, Carlos Bernard (Sorcerer's Apprentice) e Chris Brancato (Hannibal) também são os produtores-executivos da série. Narcos é produzida pela Gaumont Television para Netflix.



Assista ao novo trailer de "Narcos":

Da Redação Netflix divulga novo trailer da série "Narcos"; assista

