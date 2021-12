Nayara Justino diz que ser Globeleza é realizar um sonho

A Globo dá início, essa semana, à contagem regressiva para o Carnaval 2014 com a vinheta estrelada pela nova Globeleza Nayara Justino, 25 anos, eleita pelo público do Fantástico como a nova musa do Carnaval da Globo.

Nayara traz no corpo um desenho inédito desenvolvido pelo diretor de arte César Rocha, inspirado em confete e serpentina, elementos que representam a maior festa popular brasileira. Ao fundo, um telão em LED com grafismos animados e coloridos semelhantes aos do desenho, feitos em computação gráfica, acompanham o samba da Globeleza.

Nayara ficou à disposição da equipe de comunicação da Globo, responsável pela criação e produção da vinheta, durante cerca de 20 horas para o processo de maquiagem e gravação. Durante a pintura, uma equipe de seis especialistas em maquiagem artística ficou dedicada exclusivamente à caracterização da personagem.

Valorização do corpo

A "ferramenta" escolhida para colorir a Globeleza foi o brocal, o miolo da lantejoula que garante um brilho maior do que o da purpurina e um melhor efeito no vídeo.



"A Nayara é a maior mudança da vinheta dos últimos anos, já que ela é o novo ícone do Carnaval da Globo. Optamos por não fazer grandes alterações no cenário e por um desenho simples, para valorizar seu corpo e fazer com que ela seja a grande protagonista da vinheta. Afinal, foi o público quem a elegeu", conta Alexandre Pit Ribeiro, gerente da área de videografismo da Globo e responsável pela direção da vinheta.

Trabalho intenso

Fã de Carnaval e de dança desde criança, Nayara conta que se sentiu à vontade na nova função de Globeleza e que essa foi a realização de um sonho de infância. "É um trabalho muito intenso, que adorei fazer. A equipe é bastante entrosada e o trabalho fluiu muito bem, me senti à vontade. Desde pequena, quando assistia à vinheta pela TV, sambava imitando a Globeleza. O samba sempre esteve presente na minha vida. Desde os três anos de idade, eu já me fantasiava para curtir as festas de Carnaval", lembra.

