Natália vence segunda etapa da prova do líder do BBB13

A sister Natália venceu a segunda etapa da última prova do líder do Big Brother Brasil 2013 nesta sexta-feira, 22. A veterana fez o melhor tempo na competição, onde ela tinha que recolher quatro meias. Com 1 minuto e 19 segundos, Natália garantiu um ponto para a corrida final pela liderança.

Fernanda, que venceu a primeira etapa da última prova do líder nesta quinta-feira, 21, tem dois pontos. A liderança será decidida neste sábado, 23, com mais uma disputa. O vencedor está garantido na final do BBB13.

Após a prova, os brothers se divertiram em uma festa com música e um cooler cheio de bebidas. Durante a farra, as sisters entraram na piscina e deram um beijo triplo.

