Nat Geo apresenta programa sobre a trajetória de Bento XVI

Nesta quarta-feira, 27, véspera do último dia de Bento XVI como papa, às 22h15, um dia antes da abdicação do pontífice, o Nat Geo estreia O Papa Bento XVI, uma biografia de Joseph Ratzinger. O programa aborda a infância e juventude do religioso, seus anos de cardeal em Roma e o conclave que o elegeu papa, assim como seus primeiros anos de pontificado.

O Papa Bento XVI inclui imagens históricas e entrevistas com as pessoas mais próximas ao papa do novo milênio, como seu irmão Georg e o secretário de Estado do Vaticano, Tarcisio Bertone.

Joseph Aloisius Ratzinger nasceu em Marktl am Inn, diocese de Passau (Alemanha), em 16 de abril de 1927. Passou sua infância e adolescência em Traunstein, perto da fronteira com a Áustria.

Depois de exercer a função de professor de teologia dogmática e fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising, continuou dando aulas em Bona, em Muñiste e Tübingen. De 1962 a 1965, realizou notáveis contribuições ao II Concílio Vaticano e foi consultor teológico do cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colonia.

Em 1977, o papa Paulo VI o nomeou Arcebispo de München e Freising. Paulo VI o tornou Cardeal, com o título presbiteral de "Santa Maria da Consolação em Tiburtino", em 27 de Junho do mesmo ano.

Em 1978, o cardeal Ratzinger participou dos Conclaves , realizado de 25 a 26 de Agosto, que elegeram João Paulo I e João Paulo II. , e que o nomeou como seu Enviado especial ao III Congresso Mariológico Internacional. Em outubro do mesmo ano, participou também no Conclave que elegeu João Paulo II.

Em 1998, João Paulo II aprovou a eleição do cardeal Ratzinger para vice-decano do Colégio Cardinalício, realizada pelos Cardeais da Ordem dos Bispos. E em novembro de, em 2002, aprovou a sua eleição para Decano; com este cargo, foi-lhe atribuída a suburbicária de Óstia. Em abril de 2005, Joseph Ratzinger é eleito pelo conclave como Papa.

adblock ativo