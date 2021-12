'Não tinha nem mais tesão para cantar', diz Gusttavo Lima sobre depressão

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, do sucesso "Tchê tchêrere tchê tchê / Gusttavo Lima e você", falou sobre seu problema quando foi clinicado com depressão há alguns anos em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda-feira, 29.

"É algo muito complexo. Você tenta digerir, tenta saber o que está acontecendo com você mesmo, e não se encontra. Acaba batendo tristeza, você para baixo o tempo todo. A melhor forma de superar isso é estar perto da minha família, das pessoas que eu amo", disse.

Em seguida, complementou: "Terminava o show no domingo, saía correndo pra fazenda dos meus pais, ficava lá o resto da semana até quinta-feira. Não tava tendo nem mais tesão para cantar. Era meio que um negócio de 'trabalho', mesmo. Perdi minha irmã em 2012, nem pude estar no velório dela... Foram muitas coisas que foram influenciando".

