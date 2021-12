"Não imaginava que me dariam uma punhalada" diz Sarah ao sair do BBB21

Sarah, que deixou o Big Brother Brasil na terça-feira, 30, com com 76,76% dos votos, disse que que desconfiou da pessoa errada, referindo-se a Juliette, e que seu jogo desandou a partir do momento em que "deixou de ouvir seu coração".

A sister se arrependeu de não escolher um aliado para votar na última formação, já que ela tinha o poder da pulseira branca. "Se eu falasse para o Gil votar, iria parecer que era uma guerra com a Pocah. Não imaginava que tinha amigos lá que iam me apunhalar pelas costas. Como fui boba. A Camilla era neutra, então escolhi ela", afirmou.

"Eu fui fiel aos meus sentimentos e errei tentando acertar. Torço para que Gil e Juliette se unam, se entendam. Eu só queria dar um abraço nele e dizer que foram os meus julgamentos que me fizeram sair", disse a ex-bbb no programa Mais Você, da Ana Maria Braga.

"Não retiro o que disse, antes de deixar ela [Juliette] como opção de voto, ela deixou claro que votaria nele [Gil}. Não tinha como não defender ele. Não tinha como não doer", completou Sarah, que disse não se sentir arrependida de ter pedido para Gil se afastar de Juliette.

