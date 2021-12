'"Não estou preocupada', diz Aline sobre Fernando e Amanda

Recém eliminada do Big Brother Brasil 15, Aline já deixou claro que a permanência do namorado Fernando ao lado de Amanda não vai lhe tirar o sono.

A loira, que participou do programa de Ana Maria Braga, "Mais Você" (Globo), na manhã desta quarta-feira, 18, ao lado de Francieli e Douglas, deu a declaração após a apresentadora questionar sobre um possível triângulo amoroso.

"Amanda mandava recadinho para ele pelas suas costas. Você não se preocupa com dos dois lá e você aqui fora?", perguntou Ana Maria.

"Sou tranquila, bem na minha. O Fê me passou muita confiança. Não estou preocupada", minimizou Aline.

Após sair do programa, quando foi recebida por Pedro Bial, Aline chegou a falar sobre casamento com Fernando. "É isso mesmo, eu vou estar esperando ele aqui fora. Tenho essa certeza desde que entrei no jogo. Ele [Fernando] vai sair [do "BBB15"] casado e com R$ 1,5 milhão", disse a eliminada.

Aline deixou o reality no paredão mais disputado desta edição do reality. A designer deixou a casa com 53,79% (218.165 votos) dos votos. Amanda foi a segunda mais votada com 43,63% (176.943 votos). A pernambucana Mariza teve 2,57% das indicações (10.441 votos).

