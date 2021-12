Depois de ter feito sexo oral em Marcos, a sister Emily não resistiu e mais uma vez foi para debaixo do edredom com parceiro na madrugada desta quinta-feira, 2, no BBB17 (TV Globo).

Após uma pequena discussão por ciúmes, o casal "Doly", apelido dado pelos telespectadores, fizeram as pazes na maior pegação no quarto do líder, onde não pouparam nos movimentos e nem nas respirações ofegantes. Inclusive, por um descuído, o doutor acabou revelando nudez as câmeras.

Tudo começou no sofá da casa, quando os dois abandonaram a "Festa Gaúcha" e foram namorar na sala. Durante o "rala e rola", Emily fez questão de provocar o médico: "Meu bem, você não aguenta nem metade do meu fôlego", disparou. Em seguida, o brother fez questão em provar que a sister estava errada.

Da Redação 'Não aguenta meu fôlego', diz BBB Emilly após sexo com Marcos

No Twitter, o assunto foi um dos mais comentados.

O Marcos e a Emily transando na maior cara de pau kkkkKKJ — charizard (@ahnaolorenna) 2 de março de 2017

Pensei que havia estourado outra guerra mundial,mais não é só o povo de mimimi porquê Marcos e Emily transaram no BBB. — bruna fonseca🍳🚑 (@brunafonseca698) 2 de março de 2017

@marcos_harter comeu Emily afff ele se perdeu no jogo. Imagina o país dele é pai dela pic.twitter.com/WAe2WDII1l — Debora Simone (@DeboraSimone12) 2 de março de 2017

Emily" Vc n yrm fôlego p mim.. Marcos"Vou te mostrar..e aiiii pimbaaaa. ..kkkkkk..50 tons debaixo do endredom.. — Joycy #QueroSeuAmor (@MikaMyDadiva) 2 de março de 2017

carai essa emily e marcos sao nojento pra caralho vsf hj acordei caxias dms https://t.co/ptMKkI3z7c — me conceda uma dança (@seutanso) 2 de março de 2017

