Nanda Costa volta às telinhas como uma prostituta

Nanda Costa já tem trabalho à vista na Globo. Depois de protagonizar a novela Salve Jorge, de Glória Perez, a atriz já se prepara para atuar em uma das atrações que entrará na programação da emissora em 2014. Segundo a colunista Regina Brito, do jornal O Dia, Nanda será a prostituta Marinalva no seriado O Caçador, de Marçal Aquino e Fernando Bonassi.

Segundo a publicação, a personagem será a chave de um mistério na vida de André (Cauã Reymond), após Saulo (Jackson Antunes), pai dele, lhe acusar de um crime. A atração terá 14 episódios e começa a ser gravado em janeiro.

Também estão no elenco Cleo Pires, como Kátia, e Alejandro Claveaux, como Alexandre, um dos vértices do triângulo amoroso que será formado por Kátia e André. O ator Ailton Graça também participa da atração. Ele será o delegado Lopes, que contrata André para encontrar pessoas sequestradas. As atrizes que vão interpretar a mãe de André e a antagonista de Marinalva ainda não foram definidas.

Com direção de José Alvarenga, O Caçador tem previsão de estreia para abril e deverá ocupar o horário da série Tapas e Beijos, nas noites de terças-feiras.

