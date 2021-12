Nanda Costa deve voltar à TV em próxima novela das 21h

Nanda Costa pode estar no elenco deAguinaldo Silva, próxima novela de Aguinaldo Silva, substituta de Em Família, na Globo. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, a negociação está avançada e prestes a ser confirmada.

A última novela de Nanda na emissora foi Salve Jorge, de Glória Peres. Desde que a trama chegou ao fim, a atriz só deu início a série O Caçador, que tem gravações em andamento.

adblock ativo