Nadja Pessoa é expulsa da A Fazenda 10 após agredir Caique Aguiar

A peoa Nadja Pessoa, conhecida por participar do Power Couple Brasil com seu esposo D'Black, foi expulsa da A fazenda 10, nesta terça-feira, 6. De acordo com informações, ela infringiu uma das regras do programa após agredir Caique Aguiar durante um desentendimento entre os dois.

O comunicado foi feito por Catia Paganote, outra participante do reality, que foi chamada na dispensa para ler a informação:

"Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo."

