Na véspera do Natal, Palmirinha recebe alta do hospital em SP

Internada em São Paulo desde o último domingo, 20, a apresentadora Palmirinha Onofre recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 24, véspera de Natal. Ela vem tratando uma infecção urinária no Hospital Oswaldo Cruz, na Zona Sul.

Esta foi a terceira internação de Palmirinha em menos de dois meses. Em outubro, ela deu entrada no hospital para tratar outra infecção urinária e, no começo de dezembro, por conta de uma baixa de sódio no sangue.

Famosa por participar de programas culinários de emissoras como TV Record e Gazeta, o último trabalho da apresentadora na TV foi em 2018, no canal GNT, onde participou do reality show de culinária “Chefe ao Pé do Ouvido” dando dicas técnicas aos competidores.

Palmirinha foi revelada pela apresentadora Ana Maria Braga, no então “Note e Anote” da Record.

adblock ativo