Na reta final de Amor à Vida, Linda se casa com Rafael

A novela Amor à Vida, da Globo, termina no dia 31 com reviravoltas no desfecho de alguns personagens, como Perséfone (Fabiana Karla) que deve se tornar modelo plus size e Neide (Sandra Corveloni) abençoando a união de Rafael (Rainer Cadete) e Linda (Bruna Linzmeyer). No entanto, o autor Walcyr Carrasco e a direção da trama montaram estratégias para que o final da vilã Aline (Vanessa Giácomo) e de outros protagonistas não vaze. Para isso, as cenas dos dois últimos capítulos teriam sido entregues impressas somente nas mãos dos atores envolvidos.

No entanto, antes do penúltimo e último capítulos, o público deve se deliciar com o convite que Perséfone receberá de um olheiro. Ele quer a enfermeira em um desfile de moda que está produzindo. Ao lado de Vanderlei (Marcelo Argenta), ela está agendando uma viagem de navio quando será abordada pelo produtor que deseja mostrar uma mulher bonita que use tamanho GG. Logo de cara, Perséfone vai até se ofender com a proposta, mas Vanderlei a convence a desfilar, alegando que fará muito bem para sua autoestima.

Cerimônia especial

Enquanto isso, Rafael resolve ter uma conversa séria com os pais de Linda. Ele pede a jovem em casamento, mas Amadeu (Genézio de Barros) lembrará que por ser considerada intelectualmente incapaz, a filha não pode se casar. O advogado afirma que os dois têm uma ligação especial e que eles podem fazer uma cerimônia religiosa para receberem a bênção de Deus para viverem juntos. A mãe de Linda vai surpreender o marido e Rafael ao concordar com a união e pedirá para que o advogado vá morar em sua casa. Assim, poderá continuar a cuidar da filha enquanto ele trabalha.

Antes disso, o personagem de Daniel Rocha, o médico Rogério, vai se dar mal no amor novamente. Ele, que tentou ter um romance com Nicole (Marina Ruy Barbosa), será trocado por Thales (Ricardo Tozzi). Natasha (Sophia Abrahão) termina o namoro com ele, afirmando que não queria gostar do jornalista, mas não consegue controlar o que sente. Em seguida, a ruivinha rica vai procurar o escritor, que estará se preparando para viajar por um tempo e escrever um novo livro. Ela vai pedir Thales em casamento.

Novos pares

Se o autor não estiver preparando uma lição de moral para o último capítulo, Amarilys (Danielle Winits) vai dar o golpe da barriga em outro casal gay. Ela vai sugerir uma barriga solidária para Túlio e Samuel, dois novos personagens, que como Niko (Thiago Fragoso) e Eron (Marcello Antony), querem ter um bebê. Ela vai dizer que conhece todo o procedimento e que as mulheres costumam cobrar para gestar uma criança. Por isso, está disposta a ter o bebê e ficará sendo uma espécie de madrinha do filho deles. Tudo indica que a história vai se repetir, pois Amarilys vai armar para ir morar na casa dos dois.

E, por falar em Niko e Eron, os dois terminam com novos pares românticos. Eron vai flertar com André (Eriberto Leão), o novo cirurgião-chefe do San Magno.

