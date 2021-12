Na prática, BBB começa hoje com primeira votação

No ar desde a última segunda-feira, 22, a 18ª edição do Big Brother Brasil (TV Globo), mais bem-sucedido e aguardado reality show do país, caminha neste domingo, 28, e para seu início de fato. Será a primeira votação entre os 20 'brothers' – que já começou desde quinta-feira, com o líder Mahmoud indicando de bate-pronto a catarinense Ana Paula para a berlinda – a responsável por startar o jogo de tabuleiro na casa mais vigiada do Brasil.

Em uma semana, porém, desenhos de possíveis alianças, intrigas e personagens de destaques já surgem, graças a uma feliz seleção de elenco (bem diverso), feita pelo diretor da atração, o todo poderoso global José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido como Boninho (o big boss).

Ana Paula, a primeira indicada para o paredão inaugural do programa, logo após a prova do líder, já destaca-se como uma protagonista em potencial da atração. Auto-apresentada como 'aprendiz de bruxa' no programa de terça-feira, quando os participantes foram colocados dentro da casa, ela já conseguiu, em apenas sete dias, uma miríade de feitos.

Incomodou a todos com uma voz aguda estridente, avaliou os colegas (e praticou bullying neles) a partir dos signos de cada um, brigou por causa da divisão de camas, brigou por causa do horário de almoço da casa, tornou-se assunto de todas as rodas de conversa e acabou indicada para o paredão após chamar o muçulmano Mahmoud (que ainda nem era líder) de 'viado'.

Se souber jogar com o ódio que seu aparente desequilíbrio causa nos colegas de confinamento, e contar com a ajuda de Mr. Edição (responsável por contar as "histórias"), a sister tende a se tornar vítima.

Assim, quem sabe, pode repetir o roteiro de outras edições – quando, após perseguições de um grupo, participantes como Jean Wyllys, Fael, César e a xará dela, Ana Paula Renault, se tornaram favoritos do público e, com exceção da última, venceram a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Produção

Muitas peças ainda vão se movimentar, porém. A produção do programa, que em outras edições foi criticada por não potencializar o jogo com interferências, terá grande responsabilidade na condução dele este ano, pelo jeito.

Vide o retorno do poder de um jogador anular indicações (emulado de edições anteriores), a indicação de duas pessoas pelo líder e a inclusão dos quatro integrantes da polêmica família Lima na casa, para que dois deles, escolhidos hoje pelo público, atuem no programa como uma só peça.

Não exatamente uma novidade, já que a Record lançou mão da mesma estratégia na sétima edição de A Fazenda 7, com as irmãs Pepê e Neném, o movimento da produção ajuda a criar, em breve, possíveis atritos, principal matéria-prima deste gênero televisivo.

Além disso, diferente da seriedade de Pedro Bial, o jeito mais livre de Thiago Leifert na apresentação, inclusive com a concessão de doses homeopáticas de informação aos participantes, já funcionou na 17ª edição. Totalmente imerso no entretenimento após sair do jornalismo, o apresentador se aproxima, mais que Bial, do perfil de comandantes de outras versões da franquia, criada pela holandesa Endemol.

Aqui no Brasil, pelos próximos três meses, o que esperamos é acompanhar muita treta. Estaremos atentos.

