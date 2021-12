Na Moral discute temas como aborto e família

O programa Na Moral desta quinta-feira, 29, apresentado por Pedro Bial, propõe uma discussão sobre planejamento familiar e aborto. As pesquisas citadas por Bial mostram que 55% dos bebês brasileiros não são planejados e que uma em cada cinco mulheres com até 40 anos de idade já recorreram ao aborto, apesar do procedimento ser considerado crime no Brasil.

Relatos

No palco do programa, Claudia Abreu, atriz e mãe de quatro filhos, compartilha sua experiência familiar. A atriz e cantora Emanuelle Araújo, que foi mãe aos 17 anos, contribui para o debate com suas opiniões e canções. Já o doutor Drauzio Varella traz o ponto de vista médico para a discussão.

Jovens mães trazem o relato do dia a dia de suas vidas transformado pela gravidez ainda na adolescência. O doutor Drauzio comenta ainda sobre o alto índice de partos em meninas de 12 a 18 anos no Brasil e a necessidade de uma assistência pública maior, principalmente em áreas carentes.

Prevenção

A atriz Claudia Abreu defende o diálogo entre pais e filhos, não só para evitar uma gravidez indesejada, mas para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Emanuelle Araújo embala a discussão com as músicas Grávida, Vaca Profana e Cor de Rosa Choque.

No debate sobre a legalização do aborto, Bial convida Regina Soares, da organização Católicas pelo Direito de Decidir, e Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar da arquidiocese do Rio e médico pediatra.

Na Moral é apresentado por Pedro Bial, tem direção de núcleo de Rogério Gomes, direção geral de José Lavigne e roteiro final de Marcel Souto Maior. O programa vai ao ar às quintas-feiras, logo após Saramandaia.

adblock ativo