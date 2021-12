Mylena Jardim vence The Voice e reação vira meme nas redes sociais

Mylena Jardim venceu a quinta temporada do The Voice Brasil. Ela disputou a final com o baiano Danilo Franco, além de Afonso Cappelo e Dan Costa.

Na reta final, a participante do time de Michel Teló cantou "Say Say Say" com Danilo, homenageou George Michael em um dueto como Anna Akisue e fez um solo cantando "Carnavália".

O resultado da final foi recebido com surpresa por Mylena e a reação dela fez sucesso nas redes sociais. Os memes movimentaram o Twitter na noite desta quinta, 29.

