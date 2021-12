Músicas atemporais geram polêmia para Joia Rara

O cabaré de Joia Rara, da Rede Globo, é mesmo atemporal, como confirmou as autoras, Thelma Guedes e Duca Rachid, logo no início da trama. A novela é ambientada nos anos de 1935 e 1945, mas, recentemente, o personagem Odilon (Tiago Abravanel) cantou Primavera, música famosa na voz de Tim Maia.

Essa cena causou tanta confusão que a página da novela no Facebook teve que emitir uma nota de esclarecimento ao público. Na nota, Thelma Guedes esclareceu que "as músicas que serão tocadas lá [no cabaré] não são daquela época. A ficção tem este papel, é o sonho coletivo".

Em outras cenas da novela, essa atemporalidade já havia sido percebida, como no primeiro capítulo que Lola (Leticia Spiller) cantou Copacabana, de 1978, e Aurora Lincoln (Mariana Ximenes) interpretou Fever, que foi lançada em 1956.

