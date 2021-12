Murilo Benício será Jonas Marra em G3R4ÇÃO BR4S1L

Os últimos personagens de Murilo Benício na televisão foram bem-sucedidos: Tufão, de Avenida Brasil (2012), e recentemente Jaime, de Amores Roubados, ambos projetos da Rede Globo. Sua nova missão é fazer o mesmo com Jonas Marra, um gênio da computação, que é o protagonista da próxima novela das sete, G3R4ÇÃO BR4S1L (escrita assim mesmo, com esta grafia), que estreia no dia 5 de maio.

Fundador da Marra Corporation, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, o personagem tem uma leve inspiração em Steve Jobs, criador da Apple.

"Me interesso muito por tecnologia e, com a novela, aprendi mais sobre a vida das pessoas que construíram esse mundo tecnológico", conta o ator, que passou 20 dias na Califórnia, nos Estados Unidos, junto com a equipe da trama, gravando o começo da história escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, autores de Cheias de Charme (2012).

Jonas surge em cena como um cara que saiu do Brasil para apostar no sonho de desenvolver um computador popular, de baixo custo e fácil manuseio. "Ele se tornou um bilionário, que ganhou a vida inventando computador. Por um motivo qualquer, terá de voltar para o Brasil e, aqui, vai descobrir seu sucessor na empresa", adianta Murilo.

Murilo Benício no papel de Tufão, em Avenida Brasil (Foto: Divulgação | TV Globo)

Repaginado

O personagem é ídolo de muitos jovens, que aspiram ser o novo Jonas Marra. Ele é casado com a artista norte-americana Pamela Parker, vivida por Cláudia Abreu. Isabelle Drummond completa a excêntrica família da trama, na pele da mimada e problemática Megan, que é fruto de um relacionamento anterior de Pamela.

Com visual todo repaginado depois de sua atuação na minissérie Amores Roubados, que foi exibida em janeiro, o ator revela que não tem uma fórmula de como vai fazer um novo personagem.

"Tem personagens que você tem de compor mais, outros menos. Não tem uma lógica. Não sei de onde vem. Eu leio, fico quieto e espero a ideia vir. Também observo muito ao redor e aos outros", comenta ele, que estava de férias no exterior quando seu último trabalho foi ao ar e está esperando sair em DVD para ver o resultado final da minissérie, que foi gravada a maior parte no nordeste do país.

O último papel do ator na TV foi na minissérie Amores Roubados (Foto: Divulgação | TV Globo)

"Fiquei uns seis meses com aquela barba. No começo eu gostava porque estava muito envolvido com o personagem, fazia parte do processo de criação. Mas, no final, eu já estava louco para tirar os fios. Passamos muito calor nas gravações e eu aproveitei para descansar e esquiar com os meus filhos", revela Murilo, que, mesmo sem ter visto Amores Roubados na TV, diz que o projeto teve um supercuidado e que é merecedor de disputar prêmios lá fora.

E por falar em repercussão internacional, ele conta que até hoje é abordado nas ruas por conta de Tufão, o marido traído de Carminha (Adriana Esteves), em Avenida Brasil.

Isso já aconteceu até no exterior. A novela foi vendida para 125 países e está sendo exibida no México em horário nobre. "Fiquei surpreso com esse sucesso porque lembro que, quando a gente começou a ler o roteiro e todo mundo falava que iria emplacar, ninguém sabia se ia mesmo dar certo. A gente fala isso de muita novela que não emplaca", diz.

Assédio

Questionado sobre como lida com o assédio dos fãs, Murilo conta que a abordagem do público é sempre muito carinhosa. "Faço tudo normalmente. Não tem isso de fã atrapalhar. Quando eles chegam, parecem amigos. Percebo que acertei com um personagem, que dei uma coisa bacana de presente para o público, quando sinto que esse carinho se intensifica", finaliza o ator.

