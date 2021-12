Munik ignora o ator Laham ao deixar o BBB

Depois de deixar a casa do Big Brother Brasil 16 como campeã do programa, Munik ignorou o ator Juliano Laham com quem teve um breve affair no confinamento. A reação da jovem não é injustificada. Ao que tudo indica, ela ainda não "digeriu" o fato de ter sido enganada pelo ator.

Quando entrou na casa, Laham interpretou um libanês que tinha participado do BBB em outro país. Mas, na verdade, o rapaz é um ator. A situação era um desafio para os brothers, que deveriam descobrir o segredo do rapaz.

Contudo, durante a participação, ele acabou se envolvendo com Munik, que ficou chocada ao saber o disfarce do rapaz.

Quando deixou a casa, Laham disse que estava atuando, mas que queria conhecer Munik melhor quando ela deixasse a casa. Apesar de ter ignorado o rapaz, Munik também não descartou um envolvimento com ele. "Quero conhecê-lo sim, com certeza", disse.

Contudo, ela negou que goste do ator. "Gostar, gostar não, mas tenho um sentimento por ele sim. Por isso quero conversar aqui fora", afirmou.

adblock ativo