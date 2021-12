Munik e Cacau estão na final do BBB 16: quem vencerá?

Com a eliminação de Ronan na noite deste domingo, 3, a final do BBB 16 conta com a goiana Munik e a potiguar Maria Claudia (Cacau), que não foi indicada a nenhum paredão nesta edição.

Ao som de "As novinhas tão sensacional", as sisters brindaram com champagne a chegada à final e conversaram sobre a possibilidade real de sair do programa com R$ 1,5 milhão. "Não estou acreditando que estou aqui", diz Munik.

Já Cacau mencionou que estava com saudade de Theuzin (Matheus), porém, ela questionou se o rapaz sabia que ela estava na final, que será realizada nesta terça, 5.

Com poucos integrantes na casa, a festa terminou cedo e as meninas foram dormir sonhando com o prêmio. Quando se prepararam para dormir, Cacau e Munik usaram uma camiseta da mesma cor (amarelo). "Porque nós somos finalistas", disse a Cacau.

Até a 15ª edição do Big Brother Brasil, apenas cinco mulheres venceram o programa.

adblock ativo