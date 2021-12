Munik é a campeã do BBB 16

Munik levou a melhor sobre Cacau e foi campeã do Big Brother Brasil 16 na noite desta terça-feira, 5. Munik teve mais votos nas cinco regiões e nos votos do telefone e SMS, vencendo a disputa por 6 a 0. "Quero agradecer a Deus e ao Brasil para eu ficar. Me segue nas redes sociais", disse Munik ao sair. Ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Cacau levou R$ 150 mil.

Emocionada, a sister abraçou a mãe, que já estava na saída a espera dela. Munik também abraçou Ana Paula, a ex-participante que foi uma das grandes amigas dela na casa.

O programa relembrou os momentos principais da edição, como as discussões na casa, principalmente a saída de Ana Paula, que agrediu Renan. A parte musical ficou com Ivete Sangalo, Ludmila e Wesley Safadão, que se apresentaram juntos e também se revezaram no palco cantando para os ex-participantes.

BBB 17

As inscrições para o próximo BBB 17 já começam no dia 17 de maio.

