Mulher sofre convulsão no palco de Rodrigo Faro e é socorrida

O apresentador Rodrigo Faro, do programa Hora do Faro (TV Record), passou por uma situação complicada durante um dia de gravação do seu programa. Isso porque, uma convidada da edição não aguentou a emoção e sofreu uma convulsão no palco, segundo o site "Notícias da TV".

De acordo com a publicação, Cristina Aparecida Martins Claudio do Amaral, 40 anos, foi socorrida às pressas pela equipe médica da própria emissora. Ela foi atendida no estúdio e não precisou ser encaminhada à um hospital.

Ainda conforme o "Notícias da TV", Cristina é irmã da youtuber Leya Martins, conhecida pela sua origem humilde e seus vídeos bem-humorados com dicas de beleza. Leya foi convidada por Faro para fazer uma participação especial no programa. (assista a um vídeo do canal dela abaixo)

No terceiro dia de gravação, a youtuber ganhou um "pacotão" de presentes do apresentador e dos patrocinadores da atração. Ao ver a irmã ganhar todos esses prêmios, Cristina passou mal. "Ela sofre de transtorno dissociativo e costuma desmaiar quando fica muito emocionada", disse Leya, que também declarou que quando a equipe foi à casa delas, a irmã desmaiou.

O site ainda afirma que a produção já sabia do problema da participante e por isso deixou médicos no estúdio. A edição do programa, com a presença da youtuber e a irmã, estava prevista para ir ao ar no próximo domingo, 11, mas foi adiada.

