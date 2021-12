No Programa do Porchat da última quarta-feira, 19, a atriz Zenaide Denaide, que cantou Evidências no metrô de São Paulo, conheceu Chitãozinho e Xororó, dupla que canta a música originalmente.

O apresentador pediu para que Zenaide convencesse a plateia a cantar a música. Ela aceitou o desafio e começou a cantar os versos, até que foi surpreendida pela dupla sertaneja entrando no palco e cantando a música com ela.

Estadão Conteúdo Mulher que cantou 'Evidências' no metrô conhece Chitãozinho e Xororó

O dia no metrô:

Estadão Conteúdo Mulher que cantou 'Evidências' no metrô conhece Chitãozinho e Xororó

adblock ativo