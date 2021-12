Mulher no paredão do BBB18 intriga público por semelhança com figurante

Uma mulher na torcida de Kaysar, durante a eliminação no Big Brother Brasil (BBB18) desta terça, 10, intrigou os telespectadores. O que chamou a atenção foi a semelhança dela com a figurante do programa "Tudo pela Audiência", do Multishow, Maria da Penha Oliva de Araújo, a Pepeca.

Durante o programa desta terça, a mulher aparece junto dos familiares de Kaysar e com a camisa com a foto do brother. Ela, inclusive, chegou a abraçar Jéssica e disse que amava a sister que foi eliminada.

A semelhança chamou a atenção até do humorista Fabio Porchat, que usou o Twitter para brincar: "Pepeca, por onde andas na Síria?".

Internautas também demonstraram que perceberam a semelhança e começaram a postar fotos de outros paredões em que a mulher aparece em meio às torcidas dos brothers.

O colunista Maurício Stycer, do UOL, chegou a questionar a Globo sobre a identidade da mulher, mas a emissora não se pronunciou.

Chorando de rir com a Jessica abraçando a #pepeca — Verônica Belz (@veronica_belz) 11 de abril de 2018

Pepeca é o nova "Russo" da TV Globo, nesse BBB estava na torcida do Diego, do Lucas, e agora veio da Síria para a família do Kaysar ... hahaha. Fábio Porchat, sinto lhe informar mas perdeu sua assistente de palco para o BBB. #BBB18 #RedeBBB #FabioPorchat #tudopelaaudiencia pic.twitter.com/TdIhM1KDO3 — Daniele (@danieleoli) 11 de abril de 2018

PEPEKA POR ONDE ANDAS NA SÍRIA???? https://t.co/6q6BTq8muA — Fabio Porchat (@FabioPorchat) 11 de abril de 2018

