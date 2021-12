Mudanças no elenco marcam a estreia da temporada de Criminal Minds

O grupo de investigação de elite que desvenda as mentes mais criminosas e perigosas dos Estados Unidos ganha reforço na 12ª temporada de Criminal Minds, que estreia na televisão brasileira no próximo dia 21 de novembro, às 22h, no canal por assinatura AXN. Entre as grandes novidades da retomada, destacam-se o retorno de um ex-membro da equipe muito querido pelos fãs da série e a apresentação de personagens inéditos.

A agente especial Emily Prentiss, vivida por Paget Brewster, volta a fazer parte do elenco fixo. A atriz saiu da atração ao final da sétima temporada, em 2012. Depois chegou a fazer duas participações especiais, inclusive uma em comemoração ao episódio de número 200.

Para a nova fase da série, a rede americana CBS, dona da produção, promoveu a atriz Aisha Tyler, que dá vida à Dra. Tara Lewis desde a temporada passada. Agora, ela faz parte do elenco fixo da atração. As contratações não pararam por aí. Adam Rodriguez foi convocado para o papel de Luke Alvez, um agente que se junta à equipe com a missão de recapturar um assassino que escapou da prisão com outros 13 condenados no final da fase anterior.

Outra novidade do cast é Damon Gupton, que surge na pele de Stephen Walker no oitavo episódio. Especialista em deter espiões e experiente analista de perfis, o personagem será uma aquisição valiosa para a Unidade de Análise Comportamental do FBI.

As mudanças ocorreram para suprir lacunas no elenco fixo, como a provocada pela demissão do ator Thomas Gibson, que interpretava Aaron Hotchner, o líder dos investigadores de elite. E também pela saída de Shemar Moore, o agente Derek Morgan, que deixou a série na última temporada, alegando problemas pessoais.

Entre as histórias da nova safra, uma delas é sobre um homem encontrado com cortes profundos na barriga, na região do Arizona. A equipe logo suspeita que o crime tenha sido realizado por um dos assassinos em série que escaparam da prisão três meses antes

adblock ativo