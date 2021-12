MTV exibe programação especial em homenagem a Champignon

A MTV Brasil homenageia nesta segunda-feira, 9, o ex-baixista da Charlie Brown Jr., Champignon, que morreu no apartamento dele em São Paulo.

A programação da MTV inclui shows especiais da banda, como o luau e o acústico, e a última entrevista que o músico deu à emissora.

Confira a programação abaixo:

12h00 - Banda MTV - CBJR

13h00 - Luau MTV - CBJR

14h00 - Especial MTV - CBJR

15h00 - Programação especial - Clipes CBJR

16h30 - MTV Ao Vivo - CBJR

17h30 - MY MTV - Daniella Cicarelli

20h30 - Última entrevista inédita com Champignon

21h00 - Acústico MTV - CBJR

22h30 - Reprise - Última entrevista inédita com Champignon

23h30 - Furo MTV

23h45 - O Último Programa do Mundo

