Morte e prisão para coronéis na reta final de 'Gabriela'

A novela "Gabriela" chega ao fim, no dia 26, com a derrocada do reinado de dois coronéis. Primeiro, coronel Jesuíno (José Wilker) é condenado a 30 anos de prisão pela morte de Sinhazinha (Maitê Proença) e Osmundo (Erik Marmo) e é levado algemado para a prisão.

Logo depois, Ramiro (Antonio Fagundes) tem um ataque do coração e morre no meio da praça, esperando o momento em que coronel Melk (Chico Diaz) prepara uma tocaia contra Mundinho (Mateus Solano). Com a morte dele, Melk desiste de matar Mundinho e oferece apoio a ele em sua candidatura.

