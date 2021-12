Morte de personagem em Grey's Anatomy revolta fãs da série

O ator Patrick Dempsey deixou na noite desta quinta-feira, 23, o seriado "Grey's Anatomy", no qual interpreta o médico Derek Shepherd.

Já havia rumores sobre sua saída, que causou grande comoção dos fãs nas redes sociais. Na atual temporada, o personagem conseguiu um emprego em Washington, o que diminuiu a sua participação nos episódios.

Mas a novidade - que deixou os telespectadores insatisfeitos - foi a morte do personagem de Dempsey. Derek fica em estado vegetativo após ser atropelado por um caminhão. A sua mulher, Meredith Grey (Ellen Pompeo), é encarregada de desligar os aparelhos.

Segundo informações do jornal "New York Post", o ator pode ter sido afastado do seriado por conta de conflitos com a criadora da série, Shonda Rhimes.

Ela publicou uma declaração sobre o assunto na internet e afirmou que "sua perda será sentida por todos. Agora, Meredith e toda a família "Grey's Anatomy" estão prestes a entrar em um novo capítulo de suas vidas. As possibilidades que estão por vir são infinitas. Como Ellis Grey -diria: o carrossel nunca para de girar", escreveu.

Veja os comentários dos internautas sobre a morte do personagem:

Haha, Derek Shepherd ainda está nos TT's... Brasil tb está de luto uahauhauhauhuahua — Fernanda Tanaka (@nandinhatanaka) April 24, 2015

como eu vou deitar minha cabeça no travesseiro essa noite sabendo que o mc dreamy vulgo derek shepherd está morto? COMO BRASIL!? — nat (@horanousada) April 24, 2015

Eu tava andando na rua...vendo as pessoas felizes...sorrindo...SERÁ QUE ELAS AINDA NÃO SABEM QUE DEREK SHEPHERD TA MORTO???? #RIPMcDreamy — Mer.....*-* (@littlemcdrunk) April 24, 2015

TODO LUGAR QUE EU VOU SÓ FALA EM DEREK SHEPHERD MORTO, N QUERO — it's over/trouxa (@alwaysmcdreamy) April 24, 2015

Derek Shepherd já estava fazendo falta só pelo fato de estar trabalhando com o presidente, imagina agora que está morto... — Derek (@littlemandica) April 24, 2015

Ainda não tô crendo que o Derek Shepherd está morto 😰 meu personagem preferido de grey's anatomy 😪 — BANG / E.L.F (@FabhyPicolly) April 24, 2015

CARA EU NÃO ACREDITO EU NÃO CONSIGO ACREDITAR DEREK SHEPHERD ESTÁ MORTO VOCÊS ESTÃO SENTINDO A MINHA DOR? — SHEPHERD (@sexwitdemi) April 24, 2015

MEU DEUS MAL CHEGO EM CASA E JÁ TOMO UM TIRO COM DEREK SHEPHERD MORTO — vick (@starlorde) April 24, 2015

eu realmente não consigo acreditar que derek shepherd está morto, tem que ter algum engano, alguma falha no sistema :( — letícia (@pottereign) April 24, 2015

Eu não faço idéia sobre o que ta sendo a aula porque Derek Shepherd tá morto. Morto. Do verbo não mais vivo. — Jessica, sem acento. (@GeLoiola) April 23, 2015

adblock ativo