Morre Rubén Aguirre, intérprete do Professor Girafales

Morreu o ator Rubén Aguirre, conhecido por ter dado vida ao Professor Girafales no seriado "Chaves". A notícia foi divulgada por Edgar Vivar, intérprete do Senhor Barriga, no Twitter. O artista morreu, no México, nesta sexta-feira, 17.

"Meu professor favorito, descanse em paz. Hoje meu grande amigo Rubén Aguirre parte deste mundo. Sentirei muitas saudades", escreveu Edgar, que também publicou a última foto ao lado do amigo.

Mi profesor favorito descansa en paz...Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano .

Te extrañaré mucho🌹 — Edgar Vivar (@varedg) 17 de junho de 2016

Nuestra última foto juntos pic.twitter.com/qdQ77yZZJq — Edgar Vivar (@varedg) 17 de junho de 2016

A causa da morte ainda não foi divulgada pela família. O ator, que tinha diabetes, era casado com Consuelo Aguirre e tinha sete filhos.

Juntamente com Chapolin Colorado, o seriado infantil mexicano "Chaves" ganhou projeção mundial nas décadas de 1970 e 1980, protagonizadas pelo ator Roberto Gómez Bolaños, que faleceu em novembro de 2014.

