Morre o humorista Fausto Fanti, da dupla Hermes e Renato

O humorista Fausto Fanti, de 35 anos, da dupla Hermes & Renato, foi encontrado morto em seu apartamento no bairro em Perdizes, em São Paulo, nesta quarta-feira, 30

O corpo do humorista que interpretava o personagem Renato, foi encontrado por um amigo de infância, Adriano Silva, caído no banheiro com um cinto amarrado no pescoço, segundo o SBT Brasil.

O programa se tornou popular na MTV Brasil de 1999 a 2009. Depois retornou em 2013. Foi desenvolvido e interpretado por Marco Antônio Alves, Fausto Fanti, Adriano Pereira, Bruno Sutter, Felipe Torres e posteriormente Gil Brother.

