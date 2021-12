Morre o humorista Agildo Ribeira aos 86 anos

O humorista Agildo Ribeiro morreu neste sábado, 28, no Rio de Janeiro. Aos 86 anos, ele sofria de um grave problema cardíaco e vascular. O falecimento foi confirmado pela assessoria da TV Globo.

Agildo, que era conhecido como "capitão do riso", iniciou a carreira no rádio, mas ficou conhecido com trabalhos de humor na televisão. Em março de 2018, o ator foi homenageado no Prêmio do Humor, evento idealizado e apresentado por Fábio Porchat.

O artista trabalhou na TV, cinema e teatro, e foi o primeiro ator a interpretar João Grilo, personagem da peça “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna.

Seus destaques na TV foram na "Escolinha do Professor Raimundo" (1999) e no "Zorra Total" (1999). A última aparição na TV foi no programa "Tá no Ar: A TV a TV", este ano.

adblock ativo