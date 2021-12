Morre atriz da série dos anos 1970 "A Família Dó Ré Mi"

A atriz Suzanne Crough, que interpretou a caçula da série exibida no início dos anos 1970, "A Família Dó Ré Mi", morreu na segunda-feira, 27, ao 52 anos.

De acordo com o Site TMZ, a causa do falecimento ainda não foi divulgada, no entanto, os familiares declararam à publicação que o acontecimento foi repentino. Ela estava em casa, no estado norte-americano de Nevada.

Crough interpretou Tracy Partridge na série. Por sua iniciativa, em 2010, os colegas do elenco da "Família Dó Ré Mi" se reuniram no programa de TV "Today". A atriz era casada e deixa duas filhas.

adblock ativo