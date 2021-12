Morre ator que fez Pedrinho em "O Sítio do Picapau Amarelo"

Morreu o ator Daniel Lobo, que interpretou o menino Pedrinho no "Sitio do Picapau Amarelo", exibido pela TV Globo em 1986. Daniel estava internado, nas últimas semanas, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Santa Catarina, onde lutava contra um tumor. Ele, que tinha 43 anos, morreu na noite de quinta-feira, 24, em decorrência do agravamento do quadro de saúde.

Daniel atuava e dirigia a peça "Nise da Silveira - Guerreira da Paz", que narrava a história da psiquiatra alagoana discípula de Carl G.Jung. O espetáculo, que estava sendo apresentado no Museu de Arte de São Paulo (Masp), teve de ser interrompido seis semanas devido ao quadro de saúde do ator.

O velório de Daniel está marcado para esta sexta, 25, às 15h, na Capela e Funerária Renascer, em Tubarão (SC). O ator será sepultado em uma cerimônia às 16h, no Cemitério municipal de São Ludgero.

'Sítio do Picapau Amarelo', exibido pela TV Globo em 1986 (Reprodução | TV Globo)

