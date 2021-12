Morre, aos 88 anos, o ex-diretor da TV Maurício Sherman

O ator, produtor e diretor Maurício Sherman morreu na manhã desta quinta-feira, 17, aos 88 anos. A rede Globo confirmou a notícia no perfil oficial da emissora no Facebook. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Sherman foi um dos criadores do programa Fantástico e dirigiu diversos programas de humor, como Os Trapalhões, Zorra Total e os de Chico Anysio. Também teve trabalhos importantes no teatro, com peças como A Pequena Notável (1972) e Evita (1983).

