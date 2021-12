Morre, aos 86 anos, humorista baiano Canarinho

Aloísio Ferreira Gomes, de 86 anos, mais conhecido pelo nome artístico Canarinho, do programa "A Praça é Nossa", do SBT, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 21.

Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio no último domingo, 16, e estava internado no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, em São Paulo.

O comediante nasceu em Salvador e começou a atuar aos 17 anos e trabalhou no rádio, cinema e televisão.

Em suas participações no humorístico do SBT, Canarinho costumava usar o telefone próximo de outras pessoas, falando alto, e se intrometia nas conversas alheias terminando o quadro sempre correndo para não apanhar dos figurantes.

Aloísio passou também por outros programas, como "Folias do Golias" e "Balança, Mas não Cai".

Além de atuar, era também redator, escrevendo para "Programa Show Canarinho", "Domingo é Dia", "Brincadeira tem Hora", entre outras atrações televisivas cômicas.

Foi também ator de novelas, como "Meu Pedacinho de Chão", "Paixão Proibida" e "Sinhá Moça", além da série "Sítio do Pica-Pau Amarelo", da TV Globo.

A emissora paulista se pronunciou lamentando a morte do humorista através de um comunicado à imprensa.

"Lamentamos a perda do humorista e deixamos nossos sentimentos aos familiares, amigos, admiradores e colegas de trabalho de Canarinho. A família irá realizar o desejo do humorista em ser cremado. Assim que tivermos informações sobre o local do velório enviaremos um novo comunicado".

Confira a participação do Canarinho em um quadro de A Praça é Nossa!:

