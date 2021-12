Morre aos 83 anos o comediante Tutuca

Morreu nesta quinta-feira, 3, aos 83 anos, o comediante Usliver João Baptista Linhares, mais conhecido como "Tutuca". O comediante estava internando desde terça-feira, 1º, no hospital Barra D'Or para tratar de uma pneumonia e acabou tendo uma parada cardíaca.

O velório do ator será neste sábado, 5, no Crematório São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Tutuca deixa esposa, dois filhos e uma enteada.

Esposa do ator, Denise Linhares disse ao site Ego que o marido piorou devido às consequências de acidentes vascular cerebral (AVC) que sofreu ao longo dos últimos anos. "Ele era só alegria. Estava debilitado, mas estava bem. Não estava sentindo dor. Na segunda-feira que tudo aconteceu, na terça ele foi internado e o médico disse que algumas infecções são silenciosas, por isso ele não sentia dor", contou.

O comediante - que começou a carreira na Rádio Nacional, nos anos 1950 - já passou pela "Praça é Nossa" (SBT). No quadro, o personagem Clementino tentava seduzir a secretária e falava: "Ai se ela me desse bola". Em 2014, Tutuca participou do antigo Zorra Total (TV Globo), mas foi afastado por conta de um AVC. No programa, ele era conhecido pelo seu bordão "Xiiiii".

