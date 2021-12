Morre aos 75 anos a atriz e diretora Marly Marley

Morreu na noite desta sexta-feira, 10, aos 75 anos, a atriz Marly Marley. Ela estava internada desde o início de novembro em um hospital de São Paulo por causa de complicações relacionadas a um câncer no pâncreas. O velório será a partir das 9 horas deste sábado (11) no Cemitério Morumbi, em São Paulo, e o enterro será as 17 horas.

Marly nasceu em Três Lagoas. Formou-se professora e psicóloga, mas logo resolveu seguir carreira artística. Na televisão, trabalhou nas redes Tupi, Excelsior, Band, SBT e Record. No cinema, participou, na década de 60, dos filmes O Puritano da Rua Augusta e Casinha Pequenina. No teatro, foi parceira de cena de artistas como Dercy Gonçalves e José Vasconcelos. Seu trabalho mais recente foi como jurada do Programa Raul Gil. Era casada com o humorista Ary Toledo.

