Morre, aos 57 anos, Stephen Hillenburg criador do Bob Esponja

Morreu nesta terça-feira, 27, Stephen Hillenburg, criador do personagem Bob Esponja. Segundo o Uol, Stephen sofria de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa do sistema nervoso, que causa paralisia motora progressiva e irreversível. Hillenburg deixa sua esposa, Karen Hillenburg e um filho, Clay.

Em nota, a Nickelodeon internacional lamentou a perda: "Estamos incrivelmente tristes com a notícia da morte de Steve Hillenburg, criador do Bob Esponja Calça Quadrada. Hoje, nós estamos observando o momento em silêncio para honrar a vida e o trabalho".

O animador nasceu em 21 de agosto de 1961 em Oklahoma, nos Estados unidos. Ele cursou biologia marinha e se formou em 1964, em seguida deu aulas sobre o tema na Orange County Marine Institute.

Esse interesse tanto pela vida marinha, quanto pela ilustração serviu como motivo para criar personagens. Em 1987, por exemplo, Stephen iniciou os estudos sobre animação experimental. Entre os anos de 1993 e 1996, ele atuou como diretor de criação da animação "A Vida Moderna de Rocko". Após o fim deste desenho, a equipe se reuniu para em seguida montar a produção que deu vida a Bob Esponja. O primeiro episódio foi ao ar nos EUA, no dia 1º de maio de 1999.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛