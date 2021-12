Morre a atriz Márcia Cabrita, aos 53 anos, vítima de câncer do ovário

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 10, a atriz e comediante Márcia Cabrita, aos 53 anos. Ela luta contra um câncer no ovário, que foi diagnosticado em 2010.

A atriz estava internada no hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, há 10 dias, por conta do agravamento da doença. Ela ficou conhecida do grande público por meio de personagens Neide Aparecida, de "Sai de Baixo".

Seu mais recente trabalho foi na novela "Mundo Novo" (2017), quando deu vida à personagem Narcisa. A atriz chegou a se afastar do folhetim para se tratar. Ela também atuou na trama "Morde & Assopra" (2011) e fez participações nas séries "Vai que cola", do Multishow (canal fechado), e "Pé na Cova", da TV Globo

Márcia deixa uma filha de 16 anos. O velório dela será neste sábado, 11, no Parque da Colina, em Pendotiba, na cidade de Niterói (RJ).

Alguns colegas de profissão lamentam a morte de Márcia. A comediante Cacau Protasio postou uma foto ao lado da atriz com a legenda: "Amiga Vai com Deus, eu tive o prazer, à alegria, a sorte de trabalhar, conviver, contracenar com você, eu amo você, o céu está em festa, pois está recebendo o anjo mais lindo, você fará muita falta, nos encontramos no céu".

adblock ativo