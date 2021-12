Morena passa mal antes de viajar para Turquia

Nos próximos capítulos de Salve Jorge, Morena (Nanda Costa) vai para a Turquia com Wanda (Totia Meireles). Porém, a jovem passa mal antes do embarque e Lucimar (Dira Paes) diz que isso pode ser um sinal para que ela não viaje. Morena não desiste do trabalho nem percebe os cartazes sobre tráfico humano quando se despede de Júnior (Luiz Felipe Mello).

