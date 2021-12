Morena e Jéssica se unem e conseguem fugir de boate

Em Salve Jorge, Morena (Nanda Costa) e Jéssica (Carolina Dieckman) sugerem a um cliente que passe a noite com as duas. Morena, então, 'batiza' a bebida do cliente, que cai em sono solto. Desconfiada, Rosângela (Paloma Bernardi) pede a Adam (Duda Ribeiro) que verifique se o cliente precisa de mais bebida.

Ao chegar no quarto, ele se depara com Jéssica saindo pelo buraco do ar condicionado e chama por Russo (Adriano Garib), que já não encontra mais as moças. Enquanto a loira corre para uma delegacia, Morena encontra um brasileiro, explica a situação e pede para ligar para o Brasil.

Ao falar com a mãe, descobre que seu filho sumiu, entra em desespero e percebe que vai ser difícil sair dessa enrascada.

