Morena briga feio com sogra e deixa a casa de Théo

Em Salve Jorge, Morena (Nanda Costa) vai morar com Théo (Rodrigo Lombardi) e terá uma briga feia com Áurea (Suzana Faini). A mãe do capitão reclama da bagunça que a nora faz no quarto do casal. Não contente, Áurea ainda se mete quando a moça está fazendo empadão.

Mas a confusão maior vai acontecer quando Morena se aborrece no Alemão e chega em casa batendo porta. "Quer derrubar a casa? Pra cá você não vai trazer esses costumes não! Isso aqui não é favela não!", grita Áurea. Morena se exalta. "Quer saber! Tô off pra senhora! sabe o que é off? Off!". Depois, ela bate a porta e sai.

